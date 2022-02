Whoopi Goldberg: Naziści nie zabijali Żydów z powodu ich rasy. Cały świat miażdży aktorkę za jej mądrości

Dziwi mnie, że osoby głosujące za usunięciem "Mausa" poczuły się niekomfortowo przez odrobinę nagości. To książka na temat Holokaustu, zabiciu sześciu milionów ludzi. To nie było dla was niekomfortowe? (...) Jeżeli chcecie podjąć taką decyzję, to bądźmy na jej temat szczerzy. Bo Holokaust nie dotyczy kwestii rasy. Nie, nie chodzi o rasę. (...) Nie dotyczył rasy. Chodzi o bestialstwo ludzi wobec innych. To były dwie grupy białych ludzi. Gubicie sedno sprawy! Gdy tylko przekształcacie to w kwestię rasową, to zamykacie się na jedną drogę. Chodzi o to, jak się nawzajem traktujemy. To jest problem. Bez względu na to, czy ktoś jest biały, czarny, Żydem czy Włochem

- podkreśliła Whoopi Goldberg.