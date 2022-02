Przejmujący dramat ląduje w serwisie. Sprawdź nowości Netfliksa

Lubisz opowieści o superbohaterach, a może w dzieciństwie oglądałeś "Atomówki" i tęsknisz odrobinę za nimi? To pewnie nie zaskoczę Cię, jeśli powiem, że "Kid Cosmic" od Netfliksa, to coś, co po prostu musisz obejrzeć. Do serwisu trafi właśnie 3. Sezon produkcji. Głównym bohaterem serialu jest młody chłopak – tytułowy "Kid". Pewnego dnia jego największe marzenie, czyli posiada superbohaterskich mocy, spełnia się, gdy w pobliżu rozbija się statek kosmiczny, z którego wypada pięć kamieni mocy.