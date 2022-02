Ten futrzak brzmi znajomo. TVN będzie mieć show z celebrytami śpiewającymi w strojach zwierząt

"King of Mask Singer" to muzyczne show tak kuriozalne, że musiało zostać wymyślony we wschodniej Azji, a konkretnie w Korei Południowej. Gwiazdy przebrane za antropomorficzne zwierzęta od razu kojarzą się z subkulturą furry (tudzież furasy). Śpiewające futrzaki spodobały się jednak tak bardzo, że format został wykupiony na całym świecie, gdzie miał swoje lokalne wersje w ponad 40 krajach.