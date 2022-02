Nowi Wikingowie, "Brooklyn 9-9"i świetne s-f to tylko czubek góry lodowej. Luty pełen doskonałych seriali

Sprawdzamy serialowe nowości na luty 2022 - a tych trochę jest. Kolejne sezony "Brooklyn 9-9" czy "Wychowanych przez wielki", debiut spin-offa "Wikingów", świetnie zapowiadające się premiery od popularnych serwisów streamingowych - będzie co oglądać! Netflix, HBO GO, Player. Amazon Prime Video i Apple TV+ przygotowały mocne premiery na drugi miesiąc 2022 roku - a my, jak co miesiąc, postanowiliśmy się im przyjrzeć. Co ciekawego wzbogaci oferty VOD w najbliższych tygodniach?