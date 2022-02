HBO Max w Polsce: jest już oficjalna data premiery i cena

Otrzymaliśmy też potwierdzenie, że korzystać z serwisu będziemy mogli na 3 różnych urządzeniach jednocześnie. Będziemy też mogli utworzyć do 5 profili dla dorosłych i dzieci z ręcznie dobieranymi treściami, a do tego pobrać wybraną zawartość, by odtworzyć ją offline.



Konta użytkowników korzystających z HBO GO zostaną automatycznie przekształcone na HBO Max - dotyczy to wszystkich klientów (zarówno tych korzystających z usługi w ramach abonamentu opłacanego bezpośrednio, jak i korzystających z serwisu za pośrednictwem partnerów). Po starcie HBO Max apka HBO GO zostanie usunięta i zastąpiona przez nową. Trzeba będzie pobrać ją na urządzenie, z którego korzystamy.