HBO Max kusi ceną i broni się na tle Netfliksa. Ale za oglądanie seriali we wszystkich serwisach słono zapłacimy

Proponując na wstępie cenę 19,99 zł za obszerną bibliotekę i poprawę jakości usługi, WarnerMedia ma szansę przykuć uwagę nowych klientów w Polsce. Wielu z nich zapewne czasowo zrezygnuje choćby z Netfliksa, by w najbliższych tygodniach skupić się na przyswajaniu oferty HBO Max - takie "skakanie" po serwisach i roszady w ich opłacaniu to popularny zabieg, który pozwala klientom obejrzeć wszystkie interesujące ich tytuły bez kumulowania rosnących opłat za kilka serwisów.



Jeśli jednak chcielibyśmy móc korzystać ze wszystkich wyżej wymienionych streamingów naraz, biorąc pod uwagę promocyjne opcje płacilibyśmy ok. 222 zł miesięcznie. Oczywiście, ta cena byłaby niższa w przypadku korzystania z pakietów łączonych (np. u Playera) czy "zrzucaniu się" na konto z innymi. Należy też pamiętać, że wkrótce do Polski zawita również Disney+, którego oficjalna cena pozostaje nie znana.



Osobiście opłacam konto na Netfliksie w planie Premium (60 zł); niemal 25 zł za HBO GO lada moment przekształci się w 19,99 za HBO Max; za Playera rzucam 8 zł, za Amazon Prime Video zapłaciłem 49 zł za cały rok, tymczasem Apple TV+ to 24,99 zł miesięcznie. W Holandii założyłem konto Disney+, płacąc jednorazowo 89,90 Euro za cały rok; kosztowało mnie to ok. 411 zł, co w rozbiciu na 12 miesięcy wynosi jakieś 34,25 zł. W przeliczeniu miesięcznym za usługi streamingowe płacę zatem sumarycznie ok. 157 zł (w opłatach wspiera mnie, rzecz jasna, domowniczka, z którą dzielę dostęp do serwisów). W marcu kwota ta spadnie do 152 zł po wejściu HBO Max.



Przypominamy, że HBO Max - po raz pierwszy w ramach jednego serwisu - oferuje użytkownikom klasyczne i nowe filmy oraz seriale światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original, w tym filmy Warner Bros. już 45 dni po ich premierze kinowej. Wśród hitów kinowych dostępnych w serwisie HBO Max znajdą się m.in. "Matrix Zmartwychwstania", "Diuna", "King Richard: Zwycięska rodzina" oraz "Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Peacemaker". HBO Max jest obecnie dostępny na 46 rynkach, a 8 marca liczba ta wzrośnie do 61 - wówczas serwis zadebiutuje w kolejnych 14 europejskich krajach.