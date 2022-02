Podobało ci się "Archiwum 81"? Obejrzyj więcej seriali sci-fi i horrorów na Netfliksie i nie tylko

Serial "Archiwum 81" zadebiutował w Polsce dokładnie 31 grudnia. Na przestrzeni miesiąca produkcja cały czas zajmowała najwyższe pozycje w rankingu Netflix TOP 10 i doczekała się w większości pozytywnych opinii od widzów. Nie odrzuciło ich nawet to, że największa platforma streamingowa trochę oszukiwała w kampanii promocyjnej produkcji. Netflix sprzedawał bowiem "Archiwum 81" jako horror found footage, co nie do końca jest prawdą. Materiały kręcone przez bohaterów stanowią w rzeczywistości zaledwie mały wycinek całości.



"Archwium 81" ma po prostu inne mocne strony; serial jest też podobny do wielu uwielbianych horrorów sprzed lat. Dużo tu nawiązań do H.P. Lovecrafta, a także do filmów, seriali i gier wzorowanych na kultowej "Strefie mroku". Na które seriale grozy i sci-fi powinniście zwrócić szczególną uwagę?