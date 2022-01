WOŚP 2022 idzie na rekord. Mama Ginekolog i inni celebryci, których hejtujesz, zebrali miliony dla dzieciaków

To nie jest bieg na wytrzymałość, ani nurkowanie w mega głębokiej wodzie. To jest zaproszenie do niezwykłej batalii, która trwa cały dzień i chcielibyśmy aby trwała ona tydzień, może miesiąc, może kilka miesięcy. Po raz kolejny to nasze dobro, dobry nastrój i dobre wiadomości, które rozsyłaliśmy wokół, pokazały jakie jest sedno prawdy. Tacy jesteśmy. Myślicie, że się nie wkurzam na polską rzeczywistość? Wkurzam się, i to bardzo, ale ciągle mam ogromne pokłady wiary, że potrafimy być tacy, jak dzisiaj - nie tylko w Polsce - ale i każdym zakątku świata. Z rozpędu mówię: dzisiaj, ale to już wczoraj. A wiecie co się wydarzyło? Kawał solidnego monolitu, który możemy nazwać 5 literami - dobro