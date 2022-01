Czy mamy właśnie do czynienia z ostatnią aktualizacją HBO GO w historii? Według plotek HBO Max wejdzie do Polski już w marcu, ale ciekawych nowości nie zabraknie też w miesiącu go poprzedzającym. HBO GO na luty 2022 roku przygotowało powrót serii "Wychowane przez wilki" oraz kinowe hity "Wszyscy święci New Jersey" i "King Richard. Zwycięska rodzina".