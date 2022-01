"Jestem Georgina" jest słaby nawet jako guilty pleasure Netfliksa. Wkurzenie Polaków to najciekawsza rzecz w tym serialu

W serialu podglądamy codzienne życie słynnej pary, która "żyje jak każda normalna rodzina". No tak, bo każda kobieta "przyjeżdża do pracy autobusem, a odjeżdża Bugatti", a tak wyglądał początek jej związku z Cristiano. Poznali się, gdy pracowała w butiku z bajecznie drogimi ciuchami. Tak naprawdę jedyna normalna rzecz w ich życiu to ciągłe pytanie o to, kiedy ślub. Wielu widzów może się przez chwilę poczuć jak Cristiano Ronaldo tłumaczący, że "przyjdzie na to odpowiedni moment". Z tego co zrozumiałem, on się jej jeszcze nie oświadczył, choć są razem 5 lat i mają wspólne dziecko (plus troje jego bombelków).