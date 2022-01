Obawiałam się trochę natłoku pracy. Przyjęłam z pełną pokorą, że "Bunt!" jest serialem codzienny i tak to będzie wyglądało. Miałam już swoje doświadczenia z innej produkcji, dlatego chciałam wziąć takie wyzwanie na klatę. Potem przyszłam na plan, a tam okazało się, że jest inaczej. Większa uwaga była przywiązywana do właściwie każdego elementu. Wyglądu serialu, pracy kamery, ujęć. To są detale, ale mają istotne znaczenie. Czuć było różnice w stosunku do planu innego serialu dziennego, na którym się pojawiłam. Cenię sobie to ogromnie i mam nadzieję, że tak ta praca będzie wyglądała długo. Realna praca nad każdą sceną przekłada się potem na jakość produkcji. W "Buncie!" mamy czas naprawdę coś zagrać, choć pracujemy na najwyższych obrotach.