Fani miażdżą Budkę Suflera i Jacka Kawalca. Ich koncert podczas WOŚP 2022 to żenada i tragedia

Jacek Kawalec oficjalnie dołączył do składu jeden z najsłynniejszych polskich kapel kilka dni temu. Budka Suflera przedstawiła go wówczas jako jednego z dwóch wokalistów mających od tej pory wykonywać ich piosenki na scenie. Fani zespołu zostali zaskoczeni podobną informacją, ale w pierwszym odruchu dali im spory kredyt zaufania. Krzysztof Cugowski ma co prawda jednoznacznie negatywny stosunek do "smutnego demolowania legendy", którym jest według niego działalność Budki Suflera po 2014 roku, ale nie wszyscy słuchacze podzielają jego opinię.



Chociaż po wczorajszym koncercie wykonanym w Legnicy przez grupę w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardziej na miejscu byłoby chyba napisać "nie wszyscy podzielali jego opinię". Jacek Kawalec rozsierdził fanów. Zresztą nie tylko on, bo komentarze napływające na żywo w trakcie koncertu krytycznie podeszły też do drugiego piosenkarza, Roberta Żarczyńskiego (choć on akurat zebrał też trochę pochwał) i słabego miksowania. Wiele osób było natomiast przede wszystkim zawiedzionych faktem, że Kawalec bardzo na siłę starał się naśladować wokal Krzysztofa Cugowskiego. A przecież jeszcze kilka dni temu podkreślał, że będzie próbować znaleźć własną drogę.