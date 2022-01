Remigiusz Mróz i jego fani kręcą nosami na "Behawiorystę". Czym Robert Więckiewicz tak im podpadł?

Nie ma wątpliwości, że większość zmian ma na celu uczłowieczenie Edlinga i zbliżenie go do widza. Ekran ma to do siebie, że lubi ekstrema. Główny bohater musi być albo totalnym dziwadłem, albo kimś nam znajomym. Tutaj nie ma miejsca na mniej lub bardziej subtelne odautorskie wtrącenia dotyczące dziwactw byłego prokuratora, których w "Behawioryście" Remigiusza Mroza nie brakuje. Dlatego choć można zrozumieć irytację czytelników, to akurat zmiany w charakterze Gerarda Edlinga nie są przypadkowe czy bezcelowe.