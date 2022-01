To połączenie nowego ze starym widać również w opublikowanym fragmencie. Osobiście bardzo podobna mi się taki koncept. Z każdym kolejnym materiałem pokazanym przez wytwórnię Warner Bros. mam więc coraz większe zaufanie do produkcji (inaczej niż w przypadku "Matrix Zmartwychwstania"). Czy moje i wasze nadzieje się spełnią? Tego oczywiście nie wiem. Tak dobrego przeczucia do nowego filmu o Batmanie nie miałem jednak od czasu "Mrocznego Rycerza", a to o czymś świadczy.



"Batman" zadebiutuje w polskich kinach 4 marca.