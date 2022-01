Zombie-nastolatki z "All of us are dead" podbijają Netflixa. Widziałem nowy koreański horror

"All of us are dead" to adaptacja ukazującego się w latach 2009-2011 webtoonu Dong-geun Joo ("Now At Our School"), za którą odpowiadają Lee JQ i Kim Nam-su. Wstęp do nowego koreańskiego serialu Netfliksa skupia się na przedstawieniu głównych bohaterów i szkolnych sadystów, a zatem naświetleniu relacji i osobowości. Gdzieś w tle raczkuje wątek wirusa, co do którego charakteru nie mamy najmniejszych wątpliwości - jest to dość klasyczny wirus zombie.



Gdy pewna uczennica zostaje pozornie niegroźnie ukąszona przez gryzonia, reakcja łańcuchowa jest kwestią czasu - wkrótce wybucha epidemia, a szkolne korytarze spływają krwią. Liczba zakażonych rośnie, a kurcząca się garść niepogryzionych kryje się w salach lekcyjnych. Wkrótce w mieście zostaje wprowadzony stan wojenny, a uwięzieni w szkole uczniowie walczą o przetrwanie.