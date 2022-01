"Pozłacany wiek" i klasyczny kryminał. HBO z mocnymi nowościami

Mistrz Denzel Washington w roli zastępcy szeryfa, który zostaje wysłany do Los Angeles, gdzie niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego mordercy. W kolejne pierwszoplanowe postacie wcielają się również Rami Malek oraz Jared Leto. Thriller policyjny w starym stylu - do bólu poprawny, niemal od linijki, ale hej, ten model ma przecież wielu wiernych fanów. Jest tu zresztą kilka ciekawych rozwiązań - to interesujące kino, które żenadę w jednej scenie potrafi wynagrodzić solidną robotą w kolejnej.