W ten weekend nie idźcie do kina, chyba że chcecie się wystraszyć. Co oglądać?

Co oglądać w weekend? Mamy dla was kilka propozycji. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na nowy film Guillermo del Toro. Każda produkcja zdobywcy Oscara to kinowe wydarzenie, dlatego do pewnego stopnia dziwi moment premiery "Zaułku koszmarów". Guillermo del Toro jest przecież niezwykle szanowanym reżyserem mającym w naszym kraju wielu fanów. Tymczasem "Zaułek koszmarów" debiutuje u nas w momencie trochę martwego sezonu. Z drugiej strony to może być dla tej nowości szansa. Bo jeśli nie ma za bardzo co obejrzeć, to wybór akurat tego kryminału z gwiazdorską obsadą staje się dosyć oczywisty.