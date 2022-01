Polacy nie chcą o(d)puścić "Archiwum 81". TOP 10 Netfliksa tego tygodnia

"Too Hot to Handle" powrócił z 3 sezonem i jego powrót na listę był kompletnie do przewidzenia. Uwielbiamy programy reality show, a przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknem, oglądanie pięknych ludzi w bikini i bermudach rozgrzewa podwójnie. Program jednak idzie pod prąd, bo chodzi w nim o to, by nie iść z nikim do łóżka. Za wstrzemięźliwość można wygrać tysiące dolarów. Co ciekawe, w 3. sezonie występuje Polka: Olga Bednarska.



Wynik: 31