Steampunkowe postapo w duchu "Mad Maxa". "Sen o wolnym świecie" to nowa superprodukcja Audioteki

Audioteka udostępniła do tej pory trzy odcinki serialu, które można potraktować w zasadzie jako wstęp do głównej części historii. Łukasz Migura wrzuca słuchaczy w sam środek wykreowanego przez siebie świata i bez wahania wprowadza kolejnych bohaterów, by jak najszybciej mieć z głowy ich przedstawienie odbiorcom. Z początku budzi to wręcz małą konfuzję, również dlatego, że głosy części bohaterów brzmią dosyć podobnie.