Remigiusz Mróz nie chce kontynuacji "Chyłki" bez Cieleckiej: "Kłócą się z duchem historii"

Nie miałeś obaw, że może być jeszcze za szybko na podejmowanie tematu pandemii koronawirusa w rozrywkowej literaturze? W końcu sprawa jest wciąż bardzo poważna i dla wielu osób związana z osobistą tragedią.



Absolutnie. Nie mam zamiaru nawet zbliżać się do tego, co dzieje się w rzeczywistości - fikcja istnieje po to, żeby nas od niej oderwać. Mimo więc że na okładce widnieje tablica z ostrzeżeniem, tak naprawdę książka nie odnosi się do realnych wydarzeń. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że nikt nie chce pisać o aktualnej pandemii - podobnie jak podczas poprzednich nikt tego nie robił. "Dżumę" Camus napisał przecież w latach czterdziestych dwudziestego wieku, czerpiąc z wydarzeń odległych o sto lat. Okazuje się jednak, że są pisarze, którzy się wyłamują.



King już zapowiedział, że jego kolejna książka będzie osadzona w pandemicznych czasach. W serialach, jak "This is us" czy nawet nasz "Behawiorysta", COVID miał istotne znaczenie fabularne. Książki jednak w dużej mierze go ignorują - to, co zrobiłem z nim w "Riese", jest pewnym wyjściem pośrednim. Sam jestem ciekaw, jak zostanie przyjęte - i czy po lekturze jacyś antyszczepionkowcy aby nie popędzą do najbliższego punktu serwującego pfizery i inne moderny. Jeśli znajdzie się choć jeden taki, będę się czuł spełniony.



