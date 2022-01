Nowe zdjęcie Bridget Fondy opublikowało "Daily Mail"; autorka newsa zastosowała deprymującą, krytyczną narrację. W tekście czytamy między innymi szczegółowy opis tego, jak dawna gwiazda teraz wygląda - jak choćby to, że jej twarz jest "pozbawiona makijażu" i że zrezygnowała z ozdób, nie licząc "kilku złotych kolczyków". Dość szybko pojawia się znamienne zdanie: "dramatyczne odejście od niegdyś niezwykle efektownego wizerunku". Padają też słowa takie jak "nie do poznania".



Jest tego, rzecz jasna, znacznie więcej. Wśród tytułów i fragmentów artykułów (również polskich) możemy wyłowić między innymi: "Co się stało?! Symbol seksu jest nie do poznania!" czy "Bridget Fonda nie nadąża za swoją ciotką, Jane".



Oczywiście, swoje trzy grosze dołożyła część komentujących internautów - w przypadku podobnych zdjęć znanych niegdyś osób, których wygląd uległ znaczącej zmianie, ten rodzaj komentarzy jest na początku dziennym ("chyba powinna skoczyć na siłownię!"). Znamy to bardzo dobrze, widzimy to i doświadczamy tego bardzo często.