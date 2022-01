O rany, ale to jest dobre! Jak chleb z chrupiącą skórką i masłem margaryną. "Undone" to prawdopodobnie jeden z najlepszych seriali, jakie znajdziecie na Amazon Prime Video. Główną bohaterką tej animacji jest Alma Winograd-Diaz grana przez Rosę Salazar (tak, to tytułowa Alita z "Alita Battle Angel"). Po wypadku samochodowym, z którego - na szczęście - wychodzi cało, zaczyna się z nią dziać coś dziwnego. Dziewczyna odkrywa, że potrafi wpływać na czas i w konsekwencji podróżować w czasie.



Ten przełom staje się dla niej bodźcem, by poznać prawdę o śmierci ojca. Wydarzenia z przeszłości mocno wpłynęły na Almę, która nie do końca radzi sobie z życiem i ma trudną relację z matką. Jej poszukiwanie prawdy i grzebanie w przeszłości zaczyna jednak bardziej jej szkodzić niż pomagać. Z młodą kobietą dzieje się coś dziwnego, jakby traciła kontakt z rzeczywistością. Dokąd to wszystko prowadzi? O co tu tak naprawdę chodzi? "Undone" od Amazona to wciągająca i trzymająca w napięciu opowieść o poszukiwaniu siebie. Wciąż czekamy na 2. sezon serialu. Profit: oprócz Rosy Salazar w jedną z głównych ról wciela się Bob Odenkirk, czyli słynny Saul z "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula".



Zobacz "Undone" na Amazon Prime Video.