Nie zdziwcie się, jeśli odkryjecie rozwiązanie każdego z napoczętych wątków, a bohaterom dojście do puenty zajmie kolejną godzinę czasu ekranowego. Według logiki sequeli powinno tu być śmieszniej, szybciej i więcej. Zamiast tego jest bardziej żenująco. Trudno nawet stwierdzić, czy "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" obraża kobiety czy mężczyzn. Panie stoją tu u boku swoich partnerów bez względu na wszystko. Jeśli mąż zniknie bez słowa, to zaraz ruszą z Warszawy do Koszalina, aby go odnaleźć. Niemniej irracjonalnie zachowują się faceci, którzy podczas rozprawy sądowej o opiekę nad dzieckiem gotowi są pobić stojących obok nich policjantów.



Pewne jest w tym wypadku jedno - ten film nie ma RiGCz-u. Więcej, mamy tu do czynienia z obrazą dla rozumu i godności człowieka. Żarty swoją błyskotliwością przebijają nawet satyrę najlepszych polskich kabaretów. W "8 rzeczach, których nie wiecie o facetach" zobaczycie bowiem nie jednego, a aż dwóch chłopów przebranych za babę. I to chyba mówi o tym filmie wszystko, co powinniście wiedzieć.



"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" już w kinach, ale może lepiej zostańcie w domu.