Dwa pociągi, dwóch przywódców, jedno świetne sci-fi. "Snowpiercer" wrócił z 3. sezonem

Przeciwnicy serialu nieszczególnie mają więc tutaj czego szukać. Jeśli wizja przyjęta przez autorów produkcji do tej pory do nich nie przemówiła, to po 1. odcinku 3. sezonu nic się w tym temacie nie zmieni. "Snowpiercer" znalazł już swój głos i co najwyżej próbuje go jeszcze dodatkowo wzmocnić. Osobiście jestem bardzo ciekaw, co wydarzy się w kolejnych epizodach. Prędzej czy później dojdzie bowiem do kolejnej bezpośredniej konfrontacji dwóch przeciwstawnych sił. A to może doprowadzić do całkowitego zniszczenia resztek cywilizacji lub wręcz przeciwnie nadania jej nowego celu w postaci poszukiwania swojego miejsca w odradzającym się z wiecznej zmarzliny świata.