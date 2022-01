"Pozłacany wiek" to nowy serial HBO od Juliana Fellowesa, który dał widzom kultowe "Downton Abbey". W nowej produkcji zabiera nas za ocean do Nowego Jorku z XIX wieku. Są w nim dwie najważniejsze rzeczy, które fanów seriali kostiumowych przyciągają jak magnes: intrygi obrzydliwie bogatych ludzi i przepiękne stroje z epoki. Jeżeli cierpimy na niedobór takich klimatów nakręconych z hollywoodzkim rozmachem, to poczujemy się tu jak u siebie w willi.