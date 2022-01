Zgodnie z decyzją arbitrażu (jest to metoda rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego, w której jego kompetencje powierza się specjaliście) Kevin Spacey jest winny zapłacić producentom serialu "House of Cards" prawie 30 mln dol. To efekt sprawy sprzed ponad czterech lat - w 2017 roku oskarżono aktora o molestowanie kolegów z planu wspomnianej produkcji (w tym czternastoletniego Anthony'ego Rappa). Netflix szybko wycofał się ze współpracy z artystą i zakończył popularną serię bez jego udziału.



Wkrótce znana dziennikarka telewizyjna z Bostonu, Heather Unruh, ujawniła sprawę napastowania swojego syna przez aktora, a do oskarżeń dołączyło niemal 30. mężczyzn (w tym pracownicy teatru The Old Vic, w którym Spacey był dyrektorem artystycznym). Ostatecznie tylko sprawa Rappa trafiła do sądu; niedługo później jego prawnicy wycofali pozew, a prokuratura - akt oskarżenia. Część oskarżających, również anonimowych, poszła z aktorem na ugodę. W 2019 roku zmarły aż trzy zarzucające mu coś osoby.