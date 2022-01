Nastolatka przedawkowała, bo chciała być jak Rue z "Euforii". Ale to nie znaczy, że serial HBO jest szkodliwy

Choć jest to temat dość głęboki, nie ulega wątpliwości, że widzowie - zwłaszcza młodsi - czerpią rozmaite inspiracje z kina czy telewizji. Ekranowe treści mogą okazać się dla odbiorcy szkodliwe, nie tylko utrwalając pewne nieodpowiednie wzorce czy zachowania, ale też wręcz skłaniając do pewnych czynów. Przykładowo: ledwie kilka lat temu media grzmiały na temat wpływu serialu "13 powodów" Netfliksa na widzów.



Głos zabrali specjaliści - Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia oraz Fundacja Zobacz… Jestem poparły krytyczne wobec serialu Netfliksa stanowisko międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego i profilaktyką samobójstw, w tym International Association for Suicide Prevention.



Produkcja została okrzyknięta społecznie szkodliwą - wśród jej największych problemów wskazywano m.in. unikanie tematu zaburzeń psychicznych (przyczyną złej kondycji psychicznej i sposobem na jej poprawę są najczęściej rówieśnicy), pewnego rodzaju gloryfikowanie samobójstwa i ukazywanie go jako czegoś, co daje władzę; skupianie się na gwałcicielu zamiast na jego ofierze; zrównywanie niektórych bohaterów z gwałcicielem tylko dlatego, że zdaniem samobójczyni w jakiś sposób (choćby nieznaczny) przyczynili się do jej śmierci.