Melody dowiaduje się, że jej zaginiona matka była w rzeczywistości wiedźmą. Jej koleżanki po fachu miały zupełnie przeciwną misję niż rodzina Vosów. Nie chciały, by Kaelego przedostał się do naszego świata i to one prawdopodobnie uwięziły go w upiornym posągu w XIV wieku. Jak na czarownice przystało mają magiczną moc, która jest potrzebna do ponownego sprowadzenia bogo-demona.