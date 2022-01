"Archiwum 81" potwierdza, ile Lovecraft znaczy dla horroru. Dlaczego więc jego adaptacje kończą się katastrofą?

Na gruncie gier wideo nie jest wcale lepiej. Ich twórcy przeważnie mieszają fabuły z kilku różnych (choć powiązanych ze sobą) książek Amerykanina. Na papierze nie jest to taka zła decyzja, ale nie pomogła ona produkcjom takim jak "Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth", "The Sinking City" czy "Call of Cthulhu" wyjść ponad przeciętność. Co sprawia, że wszystkie wymienione (i jeszcze więcej niewspomnianych) tytułów potyka się o własne nogi? Czy to sam ciężar oczekiwań fanów H.P. Lovecrafta tak na nich wpływa?