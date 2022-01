"Batman" z Pattinsonem ma nowy plakat. Powstała też 4-godzinna wersja filmu, który obejrzymy już za miesiąc

4-godzinną wersję filmu zaprezentowano na pokazie testowym w Warner Bros. - ostatecznie do kin trafi wariant trzygodzinny, nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości widzowie będą mogli zapoznać się z edycją reżyserską. Matt Reeves opowiedział też, że ubierał Pattinsona do testów we wszystkie znane z poprzednich filmów kostiumy Mrocznego Rycerza, zanim zaprojektowali ten najnowszy (również Christian Bale zakładał starsze wersje batsuitów). Kostium jest bowiem niezbędny do przesłuchania i sprawdzenia aktora przed kamerą w takiej roli - to istotny element, który sprawia, że artysta może wczuć się w postać.



Reeves zdradził też, że po obejrzeniu "Good Time" w reżyserii braci Safdie był absolutnie pewny angażu Roberta Pattinsona, choć nie wiedział jeszcze, czy ten zgodzi się przyjąć rolę (najczęściej pojawiał się przecież w produkcjach niezależnych). Okazało się jednak, że Pattinson jest wielkim fanem tej postaci - twórca odkrył to dopiero po spotkaniu z artystą.



Dodał, ze każdy aktor, który przyjął rolę jakiejś ikonicznej postaci, spotykał się z burzliwymi reakcjami. Ci, którzy ekscytowali się Pattinsonem, znali go z ról PO "Zmierzchu"; tymczasem ci, którzy przyjęli ten casting negatywnie, znali Pattinsona jedynie z wampirzego romansu. Myślę, że to spostrzeżenie nie jest dalekie od prawdy.



Batman trafi na ekrany kin już 4 marca 2022 roku.