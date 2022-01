Peter Dinklage krytykuje nową "Królewnę Śnieżkę", wytykając Disneyowi hipokryzję. Nie będzie krasnoludków?

Wytwórnia Disney odniosła się do zarzutów aktora na łamach "The Hollywood Reporter". Studio poinformowało, że "krasnoludki" nie będą obecne nawet w tytule, a przy produkcji pracują kulturowi konsultanci - twórcy od samego początku podeszli inaczej do tych postaci i nie jest to tylko reakcja na oskarżenia. Możemy zatem być pewni, że ten remake nie będzie kolejnym odtwórstwem animacji w skali niemal jeden do jednego (jak choćby "Król lew").



Z kolei "The Wrap" informuje (w oparciu o słowa informatorów, których nie potwierdzono jeszcze oficjalnie), że w filmie w ogóle nie zobaczymy krasnoludków - siedmiu towarzyszących Śnieżce bohaterów będzie "magicznymi stworzeniami", ale szczegóły z nimi związane pozostają nieznane. Przypominamy, że film wyreżyseruje Marc Webb, a złą królową zagra Gal Gadot.