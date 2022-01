Brooklyn 9-9 to jeden z najlepszych sitcomów ostatnich lat. Nie jest typowym mockumentem, ale ma w sobie energię "The Office" i "Parks and recreation". Różni się od nich nie tylko pracą kamery, ale i miksami gatunkowymi. Oprócz typowo komediowych wygłupów Jake'a Peralty (bezbłędny Andy Samberg) i spółki ma też w sobie sporo ciekawych wątków kryminalnych, a nawet akcji w stylu heist movie (odcinki Halloweenowe). W ostatnich sezonach zaczął też uderzać w poważniejsze tony, ale bez niezamierzonego krindżu. W siódmym, przedostatnim sezonie Jack i Amy będą starać się od dziecko, a Holt będzie się odnajdywał w roli zwykłego krawężnika po degradacji z funkcji kapitana. Do czasu.



Brooklyn 9-9 powróci w 7. sezonie już 6 lutego.