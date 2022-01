HBO Max zastąpi HBO GO, ale czy będzie droższy? Zapytaliśmy operatorów o ceny

W tym momencie HBO GO kosztuje 24,90 zł miesięcznie. Ta cena jest, że tak powiem, płynna, ponieważ dostęp do serwisu możemy wykupić w ramach abonamentu telefonicznego lub telewizyjnego. Nie chcę się chwalić, czy reklamować, ale podać przykład: mam numer w Play, gdzie kosztuje mnie to 20 zł (18 zł za kanały HBO i 2 zł za HBO GO - nie da się mieć samego streamingu, trzeba też płacić za "normalne" stacje).



Pewnie nie tylko ja, ale wielu z was, zastanawia się, co się stanie przy przejściu na HBO Max? Przecież w sumie ta zmiana nastąpi już niedługo, a nadal wiemy bardzo mało. Czy cena się zmieni, czy trzeba będzie podpisać nową umowę, czy wszyscy będą mieć włączony dostęp do nowej bazy w tym samym czasie? Nie znam jeszcze dokładnej odpowiedzi na te pytania, ale mam pewne przypuszczenia, o których za chwilę.