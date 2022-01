Thomas i Martha Wayne mają wolne. Reżyser ma inny pomysł na "Batmana"

Z której strony by nie patrzeć, "Batman" zapowiada się na jeden z największych hitów 2022 roku. Najnowszy film od DC i wytwórni Warner Bros. przeniesie widzów do bardziej realistycznego Gotham i opowie historię intelektualnego pojedynku między młodym Bruce'em Wayne'em a Riddlerem. Mroczny Rycerz w tej wersji będzie jeszcze niedoświadczonym superbohaterem, który po raz pierwszy wystąpił przeciwko przestępcom mniej więcej dwa lata wcześniej. Z tego powodu wydawać by się mogło, że "Batman" ma idealną okazję do przerobienia sceny narodzin tytułowego alter ego.



Reżyser Matt Reeves nie był jednak zainteresowany pokazywaniem po raz kolejny, jak Thomas i Martha Wayne giną z ręki Joe'ego Chilla lub jakiegoś jego odpowiednika. Trudno się Amerykaninowi dziwić. W ostatnich 35 latach origin story Batmana dostawaliśmy na małym i dużym ekranie aż sześciokrotnie w produkcjach aktorskich: filmach "Batman", "Batman Forever", "Batman - Początek", "Batman v Superman. Świt sprawiedliwości", "Joker" oraz serialu "Gotham". Można by dodać do tego liczne adaptacje tej historii w grach wideo (np. "Batman: Arkham Asylum") i animacjach takich jak "Batman", "Liga Sprawiedliwych bez granic" czy "Młodzi Tytani: Akcja! Film".