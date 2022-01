"Archiwum 81" korzysta z techniki found footage. Jej renesans w kinie grozy właśnie nadchodzi

Co to się wtedy działo. Zombie, potwory, duchy, mordercy - wszystkie atrakcje, jakie tylko horror miał do zaoferowania podawane były za pomocą techniki found footage. Nauczeni sukcesem "Blair Witch Project" mogli dzięki temu obejść wszelkie ograniczenia. To przecież takie proste. Nie mamy budżetu na dobrą charakteryzację? Spokojnie, jakość obrazu można pogorszyć. Nie stać nas na porządny efekt specjalny? Kamera odwróci się w drugą stronę, bo może.



W latach dwutysięcznych to Fred Vogel brutalnymi ekscesami przeprowadzał nas przez mroczne odmęty ludzkiej psychiki w "August Underground", to Jaume Balaguero i Paco Plaza wpuścili nas do budynku opanowanego przez żywe trupy, a Oren Peli straszył tanimi chwytami w "Paranormal Activity". Tak to się toczyło, a twórcy coraz częściej poświęcali logikę na ołtarzu realizmu found footage. Bohaterowie nagrywali kolejne wydarzenia, aż chciało się do nich krzyczeć, żeby w końcu porzucili kamerę i skupili się na ucieczce przed zagrożeniem.