Najlepsze kryminały na Amazon Prime Video. Te filmy i seriale zadowolą fanów gatunku

Serial, który… łamie zasady rządzące serialami. Nicolas Winding Refn at his best - to zrealizowana w jego stylu, przeestetyzowana wizja rozrywki pulpowej, zabawa gatunkiem i formą, postmodernizm, krew, nieśpieszne (choć niektórzy powiedzą: ślamazarne) tempo. To esencja Refna, serial unikalny, który jednych zmęczy, innych zachwyci. Ja zaliczam się zdecydowanie do tych drugich - polecam samemu się przekonać.



Po tragicznej strzelaninie zastępca szeryfa Los Angeles coraz bardziej wplątuje się w mroczny świat przestępczy.