"Snowpiercer" pędzi po "Wybraną". Podpowiadamy, co dziś oglądać na Netfliksie

W 2020 roku chętnie wsiedliśmy do pociągu, aby uciec przed katastrofą ekologiczną. Od tamtej pory pędzimy w nim na złamanie karku, bo twórcy co chwilę podgrzewają atmosferę. To już 3. sezon "Snowpiercera" na Netfliksie i wszystko wskazuje na to, że będzie niemniej interesujący co dwa poprzednie.