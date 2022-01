"Sing 2" nie traktuje dzieciaków poważnie. Tego musicalu nie ratuje nawet muzyka

Nie licząc pojedynczej (i bardzo zabawnej) sceny z udawaniem sprzątaczy dołączona do filmu muzyka prawie wcale nie łączy się z tym, co oglądamy na ekranie. Zmienia się to właściwie dopiero w finałowej sekwencji poświęconej wystawionemu na scenie musicalowi. Kolejne wstawki fabularne są od czasu do czasu przerywane kolejnym hitem. Mają one na celu wywołać w oglądających rodzicach głównie uczucie nostalgii lub coś na kształt zduszonego okrzyku: "Znam to!". Ich rola nie wychodzi więc poza absolutny musicalowy minimalizm.