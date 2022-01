Już nawet Nirvana wypuszcza swoje NFT. Stare fotki zespołu będzie można kupić za grubą kasę

Najważniejsze w tym wszystkim jest nie to, że ikona grunge'u sprzedaje NFT, ale to, że aż połowa uzyskanej kwoty z aukcji pójdzie na cele charytatywne. Pieniądze dostanie organizacja The Trevor Project, która przeciwdziała samobójstwom wśród młodzieży LGBTQ+, co w kontekście śmierci Kurta Cobaina jest symboliczne.