W przerwie od nauki zdalnej obejrzyjcie "My Little Pony". Netflix usuwa hitowy serial i ponad 30 innych tytułów

"My Little Pony" to jeden z najpopularniejszych seriali minionej dekady. Siła opowieść o szóstce zaprzyjaźnionych kucyków była tak wielka, że produkcję powszechnie oglądali właściwie wszyscy. Bez względu na wiek i płeć. Do tej pory Netflix udostępniał sześć pierwszych sezonów serialu, ale niestety wkrótce ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Być może w celu udostępnienia miejsca nadchodzącym produkcjom z następnej serii zatytułowanej "My Little Pony: Nowe pokolenie".