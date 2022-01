Jeśli dotychczas wymienione filmy was nie rozbawią, "Exterminator" zrobi to na pewno. To w końcu opowieść o zespole metalowym z ambicjami, którego członkowie zaczynają grać szlagiery jarmarcznej muzyki. Chcieliby rzępolić w struny i drzeć mordy, ale lokalni politycy wolą coś do tańca i pogibania się. Zabawnych sytuacji tu więc nie brakuje.



Film jest dostępny na Netfliksie.