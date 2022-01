Kolejnym, a zarazem ostatnim krokiem przy zakładaniu konta na Netflix jest wybór sposobu płatności, która będzie dokonywana automatycznie co miesiąc, za każdym razem danego dnia miesiąca, w którym założyłeś konto w serwisie Netflix. Platforma oferuje cztery opcje - za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przy użyciu rachunku operatora komórkowego, dzięki platformie PayPal i z wykorzystaniem karty podarunkowej. Gdy używasz karty podarunkowej nie musisz wiązać danych z kartą debetową. Obecne nominały kart podarunkowych w serwisie Netflix to 60, 80, 90, 100, 110, 120, 150 lub 200. Niektórzy sprzedawcy oferują nawet nominały do 500 zł, ale zalecamy korzystać z zaufanych źródeł. Pamiętaj, że możesz zrezygnować lub zmienić daną płatność w każdej chwili.



Gratulacje! Założyłeś konto na platformie Netflix!

Od tej pory możesz korzystać z nielimitowanych zasobów serwisu Netflix na wielu urządzeniach i w wielu językach. Co warto jeszcze zrobić?