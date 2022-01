Legendarna Budka Suflera ma nowego wokalistę. Został nim... aktor Jacek Kawalec

Aktor Jacek Kawalec (znany też jako dawny prowadzący "Randki w ciemno") nowym wokalistą legendarnej Budki Suflera - grupa poinformowała fanów o tym fakcie za pośrednictwem Instagrama.

Po raz pierwszy wystąpi wraz z zespołem w niedzielę 30 stycznia podczas finału WOŚP w Legnicy. Wkrótce mają też nagrać nową płytę.



Lider Budki Suflera, Tomasz Zeliszewski, miał zaproponować Kawalcowi współpracę w ubiegłym roku. Jak mówi wokalista, ponieważ Krzysztof Cugowski opuścił band już dobrych kilka lat wcześniej (jeszcze za życia kompozytora Romualda Lipki), zrobiła się przestrzeń dla nowego głosu. Lipko zostawił "całą skrzynię wspaniałych kompozycji, które nie zostały jeszcze zrealizowane" - i teraz ekipa zamierza nad nimi popracować, czyniąc z nich materiał na nowy krążek.



Kawalec podkreśla, że ma świadomość, iż będzie się go porównywać z, jak sam mówi, "genialnym Krzysztofem Cugowskim", ale on sam nie będzie chciał dążyć do podobieństwa - przeciwnie, będzie się starał zaśpiewać te rzeczy całkowicie "po swojemu". Słusznie - to chyba jedyna rozsądna droga.