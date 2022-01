Świat nie kręci się wokół Harlana Cobena. Kryminały i ich najlepsze filmowe adaptacje

Współcześnie kryminał najczęściej łączy się z thrillerem, kategorią bardzo szeroką i mieszczącą w sobie wiele podgatunków. Stylistycznie spinano z nim dramaty, kino akcji czy - najpopularniejszy w latach 40. i 50. XX wieku - film noir, jednak to właśnie w zespoleniu z dreszczowcem zyskał największą popularność. Widzowie cenią sobie budowanie napięcia, suspens, efekt zaskoczenia, mylenie tropów.



Filmy kryminalne coraz chętniej produkowano w wielu krajach zwłaszcza w latach 90. XX wieku i na początku XXI, a to za sprawą tego, że były one relatywnie tanie - wymagały niewielu efektów specjalnych i można je było kręcić w zwyczajnych, miejskich lokalizacjach. Co więcej, obrazy tego typu gwarantowały aktorom widowiskowe role, a scenarzystom i reżyserom dawały dość duże pole do popisu, szczególnie w kwestii zwodzenia oczekiwań odbiorców.



Z tych właśnie przyczyn gatunek stał się drogą prowadzącą do dystrybucji międzynarodowej dla rywali Hollywoodu. Wiele filmów eksportował Hongkong, Francja, Wielka Brytania, Korea, Japonia, Tajlandia - widownia z całego świata wiązała (i wiąże) z kryminałami podobne oczekiwania, a filmowcy mogą dzięki temu wzbogacać związane z fabułą, postaciami i podjętą tematyką gatunkowe konwencje o kulturowe wątki.



Francuską krótkometrażową produkcję z 1901 roku pt. "Historia pewnej zbrodni" (uznawaną za pierwszy film kryminalny) oparto na serii obrazów; co ważne, inspiracją dla realizatorów pierwszych kryminałów najczęściej była literatura. Powieści, których fabuła zorganizowano wokół zbrodni, były (i są) niezwykle wdzięcznym materiałem do adaptacji, a gatunek - zarówno na ekranie, jak i na papierze - pozostaje jednym z najpopularniejszych. Nie dziwią więc niekończące się przekształcenia spisanych przez rzeszę autorów kryminalnych opowieści w materiały filmowe, nie zaskakuje łapczywe przyjęcie materiałów opartych na książkach Agathy Christie, Jo Nesbø, Harlana Cobena czy Remigiusza Mroza.