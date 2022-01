"Monachium: W obliczu wojny" jak nudna lekcja WoS-u. Oceniamy thriller szpiegowski Netfliksa

„Monachium: W obliczu wojny” zabiera nas za polityczne kulisy układu monachijskiego. W pewnym momencie słychać w filmie sprzeciw wobec ciągłych rozmów, negocjacji i porozumień. Czas zacząć działać – uznaje jeden z bohaterów. Problem w tym, że cała produkcja opiera się na… gadaniu. Dialogi to jedyne narzędzie narracyjne, jakie wykorzystują twórcy. Coś, co miało być emocjonującym thrillerem szpiegowskim, zmienia się w historyczno-filozoficzną pogadankę prowadzoną z urokiem nieudolnego belfra z liceum.



Twórcy wpisują opowieść o dwóch fikcyjnych dyplomatach w fabułę opartą na prawdziwych wydarzeniach, które w 1938 roku doprowadziły do przyłączenia części terytorium Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej. Główni bohaterowie próbują zapobiec wybuchowi wojny. Wszyscy wiemy, że ich starania skazane są na porażkę. W takiej sytuacji filmowcy stają przed trudnym, choć nie niemożliwym zadaniem. Muszą w jakiś sposób utrzymać naszą uwagę do końca seansu. Mogliby hollywoodzkimi metodami zagęszczać atmosferę jak Bryan Singer w „Walkirii” albo pokusić się o zaserwowanie nam historii alternatywnej jak Quentin Tarantino w „Bękartach wojny”. Robert Harris, autor scenariusza na podstawie własnej powieści, nie ma jednak takich ambicji i Christianowi Schwochowowi pozostaje jedynie utknąć w sferze abstrakcji.