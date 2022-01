Tym razem poszło o dresy. Fakt - kolorowe komplety odzieżowe są łudząco podobne do tych od Nike (co możemy zauważyć na zdjęciu wyżej). Jako pierwsza zwróciła na to uwagę inna influencerka - Niewyparzona pudernica - bez ogródek nazywając to podobieństwo kradzieżą. Temat szybko został podchwycony przez innych twórców i internautów.



Influencerka broni się, że "color block" to modowy trend, a podobne ubrania można zakupić w wielu miejscach w sieci - inna sprawa, ze nie jest to wcale trend świeży. Oczywiście, słowo "plagiat" byłoby tu nadużyciem, a jednak sam fakt sprzedaży podobnych ciuchów jest dla wielu osób nie do przełknięcia. Internauci odkryli, że to już kolejna taka "inspiracja" podobnym dresem.



Niektórzy zwracają uwagę, że byłoby najlepiej dla wszystkich, gdyby Mama Ginekolog skupiła się "na tym, na czym się zna i co robi dobrze, zamiast zabawy w fast fashion, powielanie mikrotrendów, kopiowanie innych marek i non-apology".



W międzyczasie z tego tematu wykiełkowała kolejna drama. Otóż jeden z internautów w DM do Pudernicy napisał o... samochodzie, który jest jedną z nagród na loterii WOŚP.