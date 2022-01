Rolnik szuka Big Brothera. "Farmę", nowe reality show Polsatu, oglądasz, hejtując

W starym "Big Brotherze" uczestnicy mieli do wygrania więcej, bo aż pół miliona złotych (i to w czasach przedinflacyjnych), ale kasa schodziła na dalszy plan. Wygłupiali się przed kamerami, a my przed telewizorami mieliśmy z tego radochę. W "Farmie" każdy chce za wszelką cenę wygrać, co rodzi ciągłe konflikty, na które można popatrzeć, ale po co się dodatkowo wkurzać? Na plus na pewno jest to, że nie wybrano samych influencerów, trenerów personalnych i modelek jak przy powrocie "Wielkiego Brata".