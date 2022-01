Fani Any de Armas żądają 5 mln dolarów od Universal, bo studio wycięło wątek aktorki z filmu

"Yesterday" to film Danny'ego Boyle'a z 2019 roku - opowiada on o młodym muzyku, który budzi się w świecie, gdzie nikt oprócz niego nie zna piosenek Beatlesów. I postanawia to wykorzystać. Produkcja studia Universal była promowana m.in. rolą popularnej i uzdolnionej Any de Armas - kubańsko-hiszpańskiej gwiazdy - którą mogliśmy zobaczyć w przygotowanych przez studio zwiastunach.



W pierwotnej wersji wcielała się ona w Roxanne, którą główny bohater poznaje na planie talk-show Jamesa Cordena. Okazało się jednak, że wątek zauroczenia drugoplanową postacią nie spodobał się publiczności na pokazach testowych (widzowie chcieli, by Jack Malik pozostał wierny granej przez Lily James Ellie), wobec czego pozostał na stole montażowym. Podobno ten zabieg był wyjątkowo przykry dla ekipy - Armas, zdaniem współpracowników, wypadła genialnie.