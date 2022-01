Na Prime odkryłem też mnóstwo profesjonalnych nagrań z koncertów gwiazd współczesnych i tych, którymi jarają się słuchacze byłej Trójki. Wiadomo, że to nie to samo co przeżycie na żywo, ale zawsze to lepsze niż oglądanie filmików ze smartfonów na YouTube. Znajdziemy tu występy dinozaurów rocka np. ZZ Top, Phila Collinsa, Deep Purple, The Rolling Stones, Aerosmith, Yes, The Who, czy koncert live Toto zarejestrowany w 2013 roku w łódzkiej Atlas Arenie.