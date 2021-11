"Planeta Singli. Osiem historii" bez dawnych bohaterów. Twórca i aktorzy opowiadają o serialu Canal+

"Planeta Singli" jest jedyną tak wielką marką filmową w Polsce, która wciąż przebywa rękach jej pomysłodawców. Wymyśliliśmy serię z Radkiem Drabikiem od zera i nadal nad nią panujemy. Już przy okazji pierwszego filmu zastanawialiśmy się, jak ugryźć temat kontynuacji. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale my nie jesteśmy wielkimi fanami komedii romantycznej. Uważaliśmy, że to gatunek za bardzo oparty na schematach. Dlatego z jednej strony chcieliśmy zrobić modelową komedię romantyczną, a z drugiej zawrzeć w pierwszej "Planecie Singli" bardziej abstrakcyjny humor i krytykę mediów. Doszliśmy więc do wniosku, że przy kolejnych częściach trzeba coraz bardziej odchodzić od komedii romantycznej.

W trakcie realizowanych równocześnie prac nad 2. i 3. częścią pojawiła się myśl o rozwoju marki w formule serialu. Z czasem doszliśmy z Radkiem do wniosku, że powinniśmy zrezygnować z opowieści o tych samych ludziach co w filmach kinowych. Zamiast myśleć o spin-offie poświęconym drugoplanowym czy epizodycznym bohaterom postawiliśmy na zupełne nowe postaci. Najpierw myśleliśmy, że to powinni być młodzi ludzie korzystający z aplikacji Planeta Singli na przestrzeni 8-10 odcinków. Dopiero z czasem dotarło do nas, że wolimy zrobić całkowity reset i zupełnie odejść od wcześniej estetyki. A to było możliwe, dzięki zatrudnieniu różnych reżyserów do każdego odcinka i skorzystaniu z różnych konwencji.